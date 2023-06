Pour faire livrer des fleurs, le fleuriste reste souvent la meilleure solution. Mais comment savoir lequel choisir? Quel site sélectionner pour les envoyer?Pour répondre à toutes ces questions, notre équipe éditoriale a travaillé sur la question, testé tous les sites, récupéré les données, et classé les informations, afin de permettre aux consommateurs de choisir la solution la plus adaptée à leur besoins et budget - que ce soit un bouquet luxuriant, un bouquet à petit prix, ou une livraison gratuite, tous ces éléments sont importants et doivent être visibles pour le visiteur.Notre équipe a comparé les sites de livraison de fleurs en Allemagne , ainsi que les fleuristes en Belgique , et vous livre les résultats exclusifs de son enquête!